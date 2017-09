Vintage watches with a modern concept, for every occasion

About this project

Thank you for stopping by ! After a first self-financed collection, confidentially and successfully sold on my website in 2016, I'm very excited to present you this new version under a Limited & Numbered edition. Lord Henry Watches are customizable unisex watches, made out of luxury materials (316L Stainless Steel, Sapphire Crystal), entirely assembled by hand in France, and kept affordable by being directly distributed to you, without intermediaries. Welcome to the French Riviera time zone:

Merci d'être sur la page de mon projet ! Après une première collection auto-financée, vendue confidentiellement avec succès sur mon site internet en 2016, je suis très fier de vous présenter cette nouvelle version dans une édition Limitée & Numérotée. Les montres Lord Henry sont des montres unisexes personnalisables, fabriquées dans des matériaux luxueux (Acier Inoxydable 316L, Crystal Saphir), entièrement assemblées à la main en France, dont le prix reste abordable grâce à une distribution directe, sans intermédiaires. Bienvenue à l'heure azuréenne :

Lord Henry was the first French watch brand offering Perlon straps in 2016. You can swap them within seconds by just sliding them under your watch, or install a leather strap when you fill like it, no tool needed (see tutorial video under "Concept").

Lord Henry était la première marque horlogère française à proposer le bracelet Perlon en 2016, passez de l'un à l'autre en les faisant simplement glisser sous votre montre, ou installez un bracelet en cuir quand vous le souhaitez, sans outil (voir tutoriel vidéo sous "Concept").

Vintage-inspired 38mm diameter case with honeycomb textured dial / Boîtier de 38mm de diamètre d'inspiration vintage avec cadran texturé nid d'abeille

One Watch. Endless Possibilities: the Lord Henry watch has a unique and unisex customizable design, you choose your dial color with a Silver or Rose Gold case, and your Leather and Perlon interchangeable straps. You can play with colors and materials to always match your watch with your outfit, your mood, for life's every moment.

Une Montre. Des possibilités multiples : la montre personnalisable Lord Henry a un design unique et unisexe, vous choisissez votre couleur de cadran avec un boîtier Silver ou Rose Gold, avec vos bracelets interchangeables Cuirs et Perlons. Vous pouvez jouez avec les matières et les couleurs afin d'accorder votre montre à votre tenue, votre humeur, pour chaque moment de votre vie.

Any combination is possible / Toutes les combinaisons sont possibles

Further down the page under "Collection", there are photos of the different dial/case color combinations with every straps available, for you to conveniently make your choice after the campaign.

Plus bas sur la page sous "Collection", il y a les photos des différentes combinaisons de couleurs cadran/boîtier avec tous les bracelets disponibles, afin que vous puissiez faire votre choix aisément après la campagne.

1. First choose your dial color: Croisette White, Lérins Blue or Palm Beach Black, with a Silver or Rose Gold case

First choose your dial color: Croisette White, Lérins Blue or Palm Beach Black, with a Silver or Rose Gold case Commencez par choisir votre couleur de cadran: Blanc Croisette, Bleu Lérins ou Noir Palm Beach, avec votre boîtier Silver ou Rose Gold

2. Then choose one leather strap (colors available: camel, brown and black)

Then choose one leather strap (colors available: camel, brown and black) Puis choisissez un bracelet en cuir (couleurs disponibles : camel, marron et noir)

3. And two perlon straps (colors available: beige, blue, brown, black, orange, pink and red)

And two perlon straps (colors available: beige, blue, brown, black, orange, pink and red) Et deux bracelets Perlons (couleurs disponibles: beige, bleu, marron, noir, orange, rose and rouge)

The future retail price of the watch and the three straps will be 249 €, pre-order them now for only 179 during the Kickstarter campaign.

Le futur prix de vente de la montre et des trois bracelets sera de 249 €, pré-commandez les maintenant pour seulement 179 pendant la campagne Kickstarter.

Several watches in one: changing your strap / the style of your watch has never been easier: to swap your perlon straps, just slide them under your watch. No tool needed to install a leather strap either, thanks to quick release spring bars (extra set of spring bars included). Here is how it works:

Plusieurs montres en une seule : changer votre bracelet / le style de votre montre n'a jamais été aussi facile: pour intervertir vos bracelets perlons faites les simplement glisser sous montre votre. Pas besoin d'outil non plus pour installer un bracelet en cuir grâce aux barrettes à attache rapide (paire de barrettes supplémentaires incluses). Voici comme cela fonctionne :

Every details counts: the perfect watch for every occasion, whether you attend a business meeting, or a lunch at the beach.

Chaque détail compte: la montre parfaite pour toutes les occasions, que vous soyez à un rendez-vous d'affaires, ou lors d'un déjeuner à la plage.

Silver or Rose Gold ?

True to its vintage inspiration, you will find iconic "Leaf" hands on the dial, with sleek "Bâton" Index hour markers. Minimalist and elegant, the 38mm diameter case will be perfectly suited for all wrists sizes, for men and women.

Fidèle à son inspiration vintage, vous trouverez les iconiques aiguilles "Feuilles" sur le cadran, avec des index d'heures "Bâtons" épurés. Minimaliste et élégant, le boîtier de 38mm de diamètre est parfaitement adapté à toutes les tailles de poignets, masculins comme féminins.

The domed sapphire crystal gives the watch a lot of personality and goes along perfectly with the charming "honeycomb" textured dial, a pattern paying tribute to the age-old art of Guilloché work. The second indication is displayed in the "Small Second" sub-dial, harmoniously placed inside the main dial at 6 o'clock.

Le crystal saphir bombé donne beaucoup de caractère à la montre et s'accorde parfaitement avec le charme du cadran texturé "nid d'abeille", une finition en hommage à l'art du guillochage artisanal. La lecture des secondes se fait dans le sous-cadran "petite seconde", harmonieusement intégré au cadran principal à 6 heures.

Case: 316L Grade Stainless Steel / Boîtier: Acier Inoxydable Grade 316L

Dimensions: 38mm diameter - less than 8mm thick / Dimensions: 38mm de diamètre - moins de 8mm d'épaisseur

Glass: Domed Sapphire Crystal, scratch resistant and made to last / Verre: Crystal Saphir bombé, résistant aux rayures et fait pour durer

Movement: small-second quartz movement from Seiko (inventor or the first quartz wristwatch), one of the most accurate, robust and reliable / Mouvement: quarte petite seconde de chez Seiko (inventeur de la première montre bracelet à quartz), l'un des plus précis, fiables et robustes.

Water Resistance / Étanchéité: 5 ATM / 50M

Straps: full grain Italian leather (vegetable & mineral tanned), or braided heavy-duty nylon / Bracelets: cuir italien pleine fleur (tannage végétal & minéral), ou nylon tressé ultra-résistant

Straps and Lug Width: 18mm / Largeur des bracelets et de l'Entrecorne: 18mm

Warranty: two-year limited warranty against manufacturing faults / Garantie: deux ans de garantie limitée contre les défauts de fabrication

Perlon: thin, light and very comfortable, perlon straps are made in "one piece" out of heavy-duty braided nylon, they are made to last. They will give your watch a new and colorful identity in just seconds, an ideal pick all year long. One size fits all, their length is adjustable very finely, and the buckle can be inserted anywhere through the strap.

Perlon : légers, confortables et très résistants, les bracelets perlons sont fabriqués en nylon tressé. Ils donneront à votre montre une nouvelle identité colorée en quelques secondes, un excellent choix tout au long de l'année. Convenant à toutes les tailles de poignets, ils se règlent en longueur, et la boucle à ardillon se referme n'importe où dans le maillage pour un réglage très précis.

Matching Silver or Rose Gold buckles / Boucles Silver ou Rose Gold assorties

Leather: vegetable & mineral tanned, full grain Italian leather straps have an incomparable look/feeling, a patina will develop over time to give each strap a unique character. When you want to swap for a Perlon, just push on the spring bars to remove the strap without tool.

Cuir : fabriqué en cuir italien "pleine fleur" au tannage végétal & minéral, il a été choisi pour sa robustesse et son rendu incomparable. Il se patinera avec le temps et chaque bracelet développera un caractère unique. Lorsque vous souhaitez le changer pour un Perlon, poussez simplement sur les barrettes à attache rapide, afin de l'enlever rapidement et sans outil.

For the crucial step of assembly, a process requiring savoir-faire, meticulous care and high precision, I've partnered up with a watchmaking workshop in the South of France. They have decades of experience taking care of luxury watches from the most prestigious brands.

Pour l'étape cruciale de l'assemblage, nécessitant savoir-faire, délicatesse et minutie, un partenariat avec un atelier horloger du Sud de la France a été conclu. Ils s'occupent des montres de luxe des plus grandes marques depuis plusieurs décennies.

These passionate watchmakers will assemble by hand every single piece of your Lord Henry watch: from attaching the movement on the dial, fixing and aligning the hands, to the installation of the sapphire crystal, case back, and final quality checks.

Ces horlogers passionnés assembleront à la main la totalité des pièces de votre montre Lord Henry : de l’emboîtage du mouvement et la fixation du cadran, à la pose des aiguilles et du crystal saphir, jusqu’aux dernières vérifications.

For you to conveniently choose your watch model and your straps (I will contact you when the campaign ends), here are the photos of the different dial/case color combinations with every straps available, organized by dial colors: Croisette White, Lérins Blue, and Palm Beach Black.

Afin que vous puissiez aisément faire votre choix de montre et bracelets (je vous contacterai à la fin de la campagne), voici les photos des différentes combinaisons de couleurs cadran/boîtier avec tous les bracelets disponibles, organisées par couleurs de cadran: Blanc Croisette, Bleu Lérins, et Noir Palm Beach.

Originally a modest dirt road, "La Croisette" is today the most iconic symbol of Cannes, and one of the most prestigious boulevards in the world. Luxury hotels and boutiques on one side, and sandy beaches on the other, this is also one of the best spots to admire the beautiful French Riviera sunsets.

À l'origine un simple chemin de terre, La Croisette est aujourd'hui le symbole le plus iconique de Cannes, et l'une des avenues les plus prestigieuses au monde. D'un côté hôtels et boutiques de luxe, de l'autre plages de sable fin, c'est aussi d'ici que l'on admire les plus beaux couchers de soleil de la Côte d'Azur.

Lérins islands form an archipelago in the bay of Cannes, right in front of the Croisette. Stepped in history, these mediterranean jewels harbor unspoiled nature and hidden beaches, a paradise for divers as well as yacht owners. The Lérins Blue dial is the only model with a small-second subdial of a different color than the main dial, recalling an island.

Les îles de Lérins forment un archipel dans la baie de Cannes, situé juste en face de la Croisette. Ces joyaux de la Méditerranée abritent une nature préservée et des plages cachées, un paradis pour les plongeurs aussi bien que pour les plaisanciers. Le cadran Bleu Lérins est le seul modèle avec un sous-cadran petite-seconde d'une couleur différente du cadran principal, rappelant une île.

The Palm Beach area is located at the very end of the Croisette. This part of Cannes has a very festive reputation since 1929, opening year of the famous "Summer Casino", where film shootings and Riviera's most prestigious events took place. At night, this is where party-goers meet and movie stars come to celebrate during the International Film Festival.

Le quartier du Palm Beach est situé à la pointe de la Croisette. Il acquiert une réputation festive dès 1929, année d'ouverture du célèbre Casino d'Été, qui a accueilli tournages de film et évènements prestigieux. À la nuit tombée, c'est là que les fêtards et les stars de cinéma se retrouvent pour les soirées du Festival International du Film.

Lord Henry watches are an homage to the authentic story of the British Lord who discovered Cannes by chance in 1834, a sunny South of France fishing harbour. He instantly felt in love with it, settled in, and helped the city grow. Thanks to his fame, he attracted Kings, Queens, and Artists from all over the world, on what would become the world famous French Riviera.

Les montres Lord Henry sont un hommage à l'histoire authentique du Lord britannique qui découvrit par hasard Cannes en 1834, un port de pêche ensoleillé du Sud de la France. Tombant sous son charme, il s'y installa et aida la ville à se développer. Il devint son premier ambassadeur, sa notoriété attirant Rois, Reines, et Artistes du monde entier, sur ce qui allait devenir la célèbre Côte d'Azur.

Cannes, circa 1890

Spending my childhood in the cobbled streets of "Le Suquet", Cannes old town, I always have been inspired by this story. I wanted to design a watch which embodies it: combination of a chic case design (representing the elegant Lord), with the modernity of a playful concept (representing the French Riviera lifestyle and the region's festive atmosphere).

Ayant passé mon enfance dans les rues pavées du Suquet, la vieille ville de Cannes, j'ai toujours été inspiré par cette histoire. J'ai donc souhaité créer une montre qui l'incarne : combinaison d'un cadran chic (représentant l'élégant Lord), avec la modernité d'un concept ludique (représentant l'art de vivre azuréen et l'ambiance festive de la région).

For this special occasion, every pre-ordered watch will be manufactured in a Limited and Numbered Edition, with its unique case back engraving:

Pour cette occasion spéciale, chaque montre pré-commandée sera fabriquée dans une Édition Limitée et Numérotée, avec sa gravure unique au dos du boîtier :

This custom artwork is a representation of the castle standing at the top of the hill of "Le Suquet", the heart of Cannes old town. This is a view you'd have from the Old Port area, as the hill overlooks the port, with its sailing and fishing boats:

Cette gravure est une représentation du château se situant en haut de la colline du Suquet, le coeur de la vieille ville de Cannes. C'est une vue que l'on a depuis le Vieux Port, avec la colline du Suquet en arrière-plan surplombant le port, ses bateaux de plaisance et de pêche :

Add one (or more) strap(s) to your reward: / Ajoutez un (ou plusieurs) bracelet(s) à votre récompense :

Add 10 € to your pledge for each additional Perlon strap you want (instead of 20 € future retail price, save 50%)

Ajoutez 10 € à votre contribution pour chaque bracelet Perlon additionnel que vous souhaitez (au lieu de 20 € futur prix de vente public, économisez 50%)

Add 35 € to your pledge for each additional Leather strap you want (instead of 55 €, future retail price)



Ajoutez 35 € à votre contribution pour chaque bracelet Cuir additionnel que vous souhaitez (au lieu de 55 €, futur prix de vente public)

Sept 12/ Oct 19: Kickstarter Campaign

End of October: Send surveys to backers who choose their watches and straps / Fin Octobre: questionnaires envoyés aux backers qui choisissent leurs montres et bracelets

November: Place orders to manufacturers and production starts / Novembre: passage des commandes et début de la production

Mid-December: All parts shipped to the French workshop and assembly starts / Mi-Décembre: tous les éléments sont envoyés à l'atelier horloger français et début de l'assemblage

End of January: End of the assembly process, then quality control / fin-Janvier: fin du processus d'assemblage, puis contrôle qualité

Mid-February: Start shipping the watches to backers ! / Mi-Février: début des expéditions des montres aux backers !

Thanks a lot in advance for your support. Lord Henry has already been a wonderful adventure so far for me, and I can't wait to go even further with your help. If you want to contact me for a question, or you are a journalist, blogger or influencer and you want to write about Lord Henry Watches, please send me a message: contact[at]lordhenrywatches.com.

Un grand merci par avance pour votre soutien. Jusqu'ici Lord Henry a déjà été une magnifique aventure pour moi, et j'ai hâte d'emmener ma jeune marque indépendante encore plus loin avec votre aide ! Si vous souhaitez me contacter pour une question, ou si vous êtes journaliste, blogueur ou influenceur et que vous souhaitez écrire à propos de Lord Henry Watches, merci de m'envoyer un message: contact[at]lordhenrywatches.com.

@lordhenrywatches : join me on social media for updates and more cool photos. If you want to help me on this beautiful journey and know someone who could be interested by a Lord Henry watch, thanks for sharing the pinned post at the top of the Facebook page, and tag your friends !

@lordhenrywatches : rejoignez-moi sur les réseaux sociaux pour suivre le projet et voir plus de belles photos. Si vous souhaitez m'aider dans cette belle aventure et connaissez des amateurs de montres pouvant être intéressés par Lord Henry, merci de partager le post épinglé en haut de la page Facebook, et tagguez vos amis !

Additional information regarding these two specific rewards:

Informations additionnelles concernant ces deux récompenses en particulier :

Reward / Récompense: "1 WATCH + 1 DESIGN PROTOTYPE"

Only 40 available. This reward is in two parts: the "regular" pre-ordered new version of the Lord Henry watch with three straps you will receive in February 2018, for which you will choose your model and straps, as planned. But you're also getting a working design prototype (same watch design but not yet with the luxurious materials -the quality is still very good-) RANDOMLY, right at the end of the campaign. It means while you will be waiting for your "regular" chosen pre-ordered watch, you will also receive a design prototype in October with an additional perlon strap (the dial color will be a surprise for this one: could be white, blue, or black).

Limitée à 40 exemplaires. Cette récompense est en deux parties: la nouvelle version "normale" de la montre Lord Henry pré-commandée, et ses trois bracelets que vous aurez choisis comme prévu, qui arriveront en Février 2018. Mais vous recevrez également un Design Prototype (montre fonctionnelle avec le même design mais pas encore fabriquée dans les matériaux luxueux de la montre que vous recevrez plus tard -ce prototype est déjà de très bonne qualité-) AU HASARD, dès la fin de la campagne. Cela signifie que lorsque vous attendrez pour votre montre pré-commandée "normale", vous recevrez également dès le mois d'Octobre un prototype fonctionnel avec un bracelet perlon supplémentaire (la couleur du cadran sera une surprise pour celle-ci: il pourra être blanc, bleu, ou noir).

Reward / Récompense "6 WATCHES + 1 LUXURY WEEK-END"

Regarding the "Luxury Weekend" part: this is for 2 people maximum and it includes a two-night stay in a well situated Cannes hotel. I will happily pick you up at the airport / train station and if you want to, show you around during your stay. It will be a fun experience to meet my backer(s) in person !

Please note that I do not provide transportation from your departure place to Cannes, South of France, you will need to arrange your own transportation.

The stay will have to be in 2018 at your convenience except during the months of May, July and August (we will discuss that matter later on but I reserve the right to decline some dates if I have specific personal or professional obligations).

Concernant la partie "Luxury Week-end": cela concerne un séjour de deux nuits dans un hôtel cannois pour deux personnes maximum. Je serais ravi de venir vous chercher à l'aéroport ou à la gare, et si vous le souhaitez, vous faire visiter les alentours pendant votre séjour. Rencontrer mes backers en personne sera une belle expérience !

Merci de noter que je ne fournis par le transport depuis votre lieu de départ jusqu'à Cannes. Vous devrez venir dans le Sud de la France par vos propres moyens.

Le séjour devra avoir lieu en 2018 selon vos disponibilités, sauf pendant les mois de Mai, Juillet et Août (nous aurons l'occasion de nous organiser ultérieurement, et je me réserve le droit de refuser certaines dates en fonction de certaines obligations spécifiques, personnelles ou professionnelles).