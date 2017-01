Napoléon 1806

About this project

Game will be both in french and english, with two rulebooks (one in french, one in english), player aids and cards with both languages printed.

Le jeu sera en français et en anglais, et contiendra deux livrets de règles (un en français, un en anglais), les aides de jeu et les cartes avec les deux langues.

Les règles (en français)

The rules (in english)

On August 9, 1806, Frederick William of Prussia, in reaction to the recent creation of the Confederation of the Rhine by Napoleon, decreed the order of mobilization. War becomes unavoidable.

The Prussian army concentrates on Erfürt without waiting for the troops of its Russian ally. Outrunning his opponents, Napoleon enters Saxony with the Grand Army on October 7, 1806 and heads for Berlin.

A week later the Prussians, defeated at Jena and Auerstaedt, retreat North. The pursuit led by the Murat cavalry can begin...

Le 9 Août 1806, Frédéric Guillaume de Prusse, en réaction à la création récente de la Confédération du Rhin par Napoléon, décrète l'ordre de mobilisation. La guerre devient inévitable.

L'armée prussienne se concentre sur Erfürt sans attendre les troupes de son allié russe. Prenant ses adversaires de vitesse, Napoléon entre en Saxe avec la Grande Armée le 7 Octobre 1806 et file vers Berlin.

Une semaine plus tard, les prussiens, défaits à Iéna et Auerstaedt, refluent vers le nord. La poursuite, menée par la cavalerie de Murat peut débuter...

Gameboard - Plateau de jeu

When the game meets history :

Napoleon 1806 is a game at the crossroads of history and simulation.

Napoleon 1806 is the culmination of two history and wargame enthusiasts, Denis Sauvage and Julien Busson, who wished to share this passion with you.

With Napoleon 1806, in 1 to 2 hours, two players will relive the clashes between Prussian and French at the heart of the imperial conquests of Napoleon the 1st, which culminated in the battles of Auerstaedt and Jena.

Napoleon 1806 is intended for wargaming seasoned grognards as well as for young conscripts who want to try a new playful sensation. Strategy, anticipation and decision are the engines of the Napoleon 1806 game system.

The rules of Napoleon 1806 are divided into three parts and can be learnt in fifteen minutes. The first one, called "Rules of the Conscript", allows to acquire all the notions of the game easily. The second, "Rules of the Grognard", brings more finesse including "fog of war". The last, "Rules of the Marshal", allows to play Napoleon 1806 in competition.

Will you meet the challenge of doing as well as the Emperor Napoleon or will you succeed in thwarting his plans at the head of the Prussian forces?

Quand le jeu rejoint l'histoire :

Napoléon 1806 est un jeu au carrefour de l’histoire et de la simulation.

Napoléon 1806 est l’aboutissement de deux passionnés d’histoire et de wargames, Denis SAUVAGE et Julien BUSSON qui ont souhaité partager cette passion avec vous.

Avec Napoléon 1806, en 1 à 2 heures, deux joueurs vont revivre les affrontements entre Prussiens et Français au cœur des conquêtes impériales de Napoléon 1er qui ont abouti aux batailles d’Auerstaedt et Iéna.

Napoléon 1806 est destiné aux grognards aguerris du wargame comme aux jeunes conscrits qui veulent tenter une nouvelle sensation ludique. Stratégie, anticipation, décision sont les moteurs du système de Napoléon 1806.

Les règles de Napoléon 1806 sont divisées en trois parties et s’assimilent en une quinzaine de minutes. La première nommée « Règles du conscrit » permet d’acquérir toutes les notions du jeu aisément. La seconde, « Règles du grognard » apporte plus de finesse en incluant le « brouillard de la guerre ». La dernière « Règles du maréchal » permet de jouer à Napoléon 1806 en compétition.

Relèverez-vous le défi de faire aussi bien que l’Empereur Napoléon 1er ou parviendrez-vous à déjouer ses plans à la tête des forces prussiennes ?

Gamebox illustration - Illustration de la boîte

How to play Napoleon 1806 :

A game of Napoleon 1806 is played in 7 turns, each representing two days of campaign. Players alternate operations with their army corps. Fatigue and losses accumulate until the breaking point of one of the two armies causing the defeat of a player.

The game is based on cards to perform moves and combats. Even if luck is present, strategy is key to victory. Moving your army corps on different approach paths to facilitate maneuvers, managing the fatigue of your men generated by marching and fighting, concentrating your forces in order to win the decisive battle; these are the challenges you will face.

The French troops are more numerous and more experienced than those of their opponent, but time is short before the arrival of the Russian reinforcements, and the Prussian army is not to be underestimated! The French player to win will have to master the art of attacking and speed of action. The Prussian player, although defensive, will have to seize the opportunities presented to him to counter-attack and surprise his opponent. As the game is fast, each player will have the opportunity to take charge of the fate of both armies in one evening.

Length : 1 to 2 hours

Number of players : 2

Age : 10+

Une partie de Napoléon 1806 se joue en 7 tours, représentant chacun deux jours de campagne. Chaque joueur enchaîne à tour de rôle des opérations à l'aide de ses corps d'armée. Fatigue et pertes s'accumulent jusqu'au point de rupture d'une des deux armées provoquant la défaite de l'un des joueurs.

Le jeu s'articule autour de cartes permettant de résoudre les déplacements et les affrontements. Même si le hasard est présent, la stratégie est la clé de la victoire. Déplacer ses corps d'armée sur des chemins d'approche différents pour faciliter la manœuvre, gérer la fatigue de ses hommes générée par les marches et les combats, concentrer ses forces en vue de remporter la bataille décisive, tels sont les défis que vous devrez relever.

Les troupes françaises sont plus nombreuses et plus aguerries que celles de leur adversaire, mais le temps est compté avant l'arrivée des renforts russes, et l'armée prussienne n'est pas à sous-estimer ! Le joueur français pour l'emporter devra maîtriser l'art de l'offensive et de la rapidité d'action. Le joueur prussien bien qu'étant sur la défensive, devra saisir les opportunités se présentant à lui pour contre-attaquer et surprendre son adversaire. Le jeu se voulant rapide, chaque joueur aura la possibilité de prendre en charge le destin des deux armées sur une soirée.

Durée : de 1 à 2 heures

Nombre de joueurs : 2

Âge : 10+

Cards - Cartes

Content of the box:

• 1 game board size 24in x 24in (60cm x 60cm) - Cardboard 2mm

• 2 play aids (orders of battle) on carboard paper letter size (A4)

• 2 two-part color screens

• 2 12-page color booklets in color

• 2 sets of 36 play cards

• Over 200 wodden cubes

• 13 black wooden blocks for Prussian army corps

• 14 blue wooden blocks for French army corps

• 1 sticker board

Contenu de la boîte :

• 1 plateau de jeu format 60cm x 60cm épaisseur 2mm

• 2 aides de jeu (ordres de bataille) sur feuilles cartonnées format A4

• 2 paravents couleur 2 volets

• 2 livrets de règles de 12 pages en couleur

• 2 jeux de 36 cartes à jouer

• Près de 200 cubes en bois

• 13 pavés noirs corps prussiens en bois

• 14 pavés bleus corps français en bois

• 1 planche de stickers

Rewards / Contreparties :

The game is not included with this reward. If you want to get the KS exclusive 80cm x 80cm boardgame printed on PVC 500g support, you will have to select this reward in addition to another one.

Le jeu n'est pas inclus avec cette récompense. Si vous souhaitez avoir le plateau exclusif KS dimension 80cm x 80cm imprimé sur support PC 500g, il vous faudra sélectionner cette contrepartie en plus d'une autre.

With this reward, you will receive the game and Nicolas will draw your portrait in Marshall's uniform. This portrait will be printed to the side of the lower gamebox (not visible when closed). You will also receive the original drawing. You can see an exemple of Nicolas'art below.

Avec cette contrepartie, vous recevrez un exemplaire du jeu, et Nicolas dessinera votre portrait en habit de Maréchal d'empire. Ce portrait sera imprimé sur le côté de la boîte inférieure du jeu (visible uniquement quand la boîte est ouverte). Vous recevrez le dessin original. Vous pouvez voir ci-dessous un exemple de portrait.

Portrait

Stretch goals :

Project funded - Financement atteint

Thanks ! Merci à tous !

History of the campaign- Historique de la campagne

A full history of the 1806 Prussian campaign will be added in the rulebook.

Un historique de la campagne de Prusse de 1806 sera ajouté dans le livret de règles.

Orders of battle on cardboard - Ordres de batailles cartonnés

Orders of battle will be printed on 2mm cardboard.

Les ordres de batailles seront imprimés sur supports cartonnés d'épaisseur 2 mm.

But who are the Shakos Boys ?

Shakos (masculine name) : Rigid military headdress with visor, mostly frustoconical, worn by different troops in many countries.

Denis Sauvage : Game Designer, Denis is a grognard of history wargames, having to his credit several publications centered mainly on the Napoleonic era. He is the author of the series "Maréchaux" which currently has 5 scenarios. He is also the winner of the bicentenary trophy on the "Days of Glory" system, rewarding the best player after 19 years of tournament.

Julien Busson : Game Developer, Julien is a great enthusiast of the First World War, and of historical wargames in general. As a deep-rooted entrepreneur, he always dreamed of publishing his own historical wargames and his association with Denis, his favorite gaming partner, was unavoidable.

Nicolas Treil : Illustrator and graphic designer, Nicolas joined the adventure and convinced the original Shakos Boys with his enthusiasm. His work in Indian ink brings the artistic touch in connection with the period simulated by the game. Nicolas has already unveiled his talents in historical wargames through the game "No Man's Land".

But Shakos is also a historical wargame publishing house !

Mais qui sont les Shakos Boys ?

Shakos (nom masculin) : Coiffure militaire rigide et à visière, le plus souvent de forme tronconique, portée par différentes troupes dans de nombreux pays.

Denis Sauvage : Concepteur du jeu, Denis est un grognard du jeu d'histoire ayant à son actif plusieurs publications centrées principalement sur l'épopée napoléonienne. Il est notamment l'auteur de la série des "Maréchaux" qui compte à ce jour 5 opus. Il est par ailleurs lauréat du trophée du bicentenaire sur le système "Jours de Gloire", récompensant le meilleur joueur après 19 années de tournoi.

Julien Busson : Développeur du jeu, Julien est un grand passionné de la première guerre mondiale, et du jeu d'histoire en général. Entrepreneur invétéré il a toujours rêvé de publier son propre jeu d'histoire et son association avec Denis, son partenaire de jeu préféré, était incontournable.

Nicolas Treil : Illustrateur et infographiste, Nicolas a rejoint l'aventure et convaincu les Shakos Boys d'origine par son enthousiasme. Son travail à l'encre de chine apporte la touche artistique en lien avec l'époque simulée par le jeu. Nicolas a déjà dévoilé ses talents dans le jeu d'histoire à travers le jeu "No Man's Land".

Mais Shakos, c'est aussi une nouvelle maison d'édition de jeu d'histoire !

