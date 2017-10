Noruega 1940 / Norway 1940

About this project

En abril de 1940 las fuerzas de Hitler se movieron contra Noruega. Con una seria falta de apoyo naval y suministro limitado, era una apuesta colosal. Cuando la operación amenazó fracaso, Hitler casi sucumbió a un completo ataque de nervios.

En Noruega 1940 los jugadores pueden comandar las fuerzas de cualquier bando, buscando coordinar las operaciones aéreas, marítimas y terrestres desde Oslo al Círculo Polar Ártico. El diseño ofrece una presentación única y desafiante de una de las primeras campañas más interesantes de la Segunda Guerra Mundial.

Un modelo de juego fácil de aprender permite a los jugadores revisar y remodelar las decisiones operativas clave que casi dieron al Tercer Reich su primera derrota.

April 1940 Hitler’s forces moved against Norway. With a serious lack of naval support and limited supply, it was a colossal gamble. When the operation threatened to founder, Hitler almost succumbed to a complete failure of nerve.

In Norway 1940 players can command the forces of either side, seeking to co-ordinate air, sea and land operations from Oslo to the Arctic Circle. The design offers a unique and challenging presentation of one of the most interesting of World War Two’s early campaigns.

An easy to learn game model allows players to revisit and reshape the key operational decisions that very nearly gave the Third Reich its first defeat.

Versión básica / Basic version:

Vídeos: Entrevista y Explicación de Reglas /Videos: Interview and Explanation of Rules:

ENTREVISTA / INTERVIEW

Explicación de Reglas / Explanation of Rules

Fichas/Counters:

Infantería / Infantry

Flotas / Task Forces

Marcadores / Markers

Aviones / Planes

Mapa / Map

Control de puertos / Ports control

Objetivos / Stretch Goals

Escenario independiente sobre el comienzo de la operación Weserübung para la conquista de Dinamarca y Noruega. Tablero en A3 (29,7 x 42 cm) Fichas en madera con pegatinas.

----------------Stand-alone scenario on the start of the Weserübung operation for the conquest of Denmark and Norway. Panel in A3 (29.7 x 42 cm) Wood chips with stickers.

Instrucciones para los Add-On:

Para conseguir los Add-On sigue éstas instrucciones:

Pulse el botón "Administrar su compromiso" en la parte superior de la página. Si aún no se ha comprometido, dirá "Back This Project". Aumente su promesa en el cuadro "Cantidad aportada" por el total de los complementos que desea agregar (el franqueo NO está incluido). Después del final de la Kickstarter recibirá una encuesta que le hará preguntas para que pueda explicar qué añadidos (Add-ons) ha realizado.

Add-On Instructions:To add-on to your pledge, follow these instructions.

Press the "Manage Your Pledge" button at the top of the page. If you have not pledged yet, it will say "Back This Project".

Increase your pledge in the "Pledge Amount" box by the total of the add-ons you want to add (postage NOT included).

After the end of the Kickstarter you will receive a survey that will ask you questions so that you can explain how you would like the add-on money assigned.

ENVÍO ESPECIAL 3D/ 3D MAP SPECIAL SHIPPING:

Los envíos se cobran a parte: coste nacional 10€, coste internacional 50€ / - shipments are charged separately: Spain cost € 10, international cost € 50 -

INFO PACKS:

WATERLOO 1815 + info web @TrafalgarEd

BGG WATERLOO 1815

CRÉDITOS / CREDITS

Diseñador: José Antonio Luengo

Ilustrador: Juan Delgado

Autor del libro: Emilio Sánchez

Diseño video 3D: José Domingo Flores

Diseño mapa 3D: Ángel Sánchez Kaosxtremegames

Traducciones: Miguel Ángel Sánchez

Imágenes: Bundesarchiv (sólo para el libro)

Pintura Warspite: maritimeprints.com

AGRADECIMIENTOS / THANKS TO:

Especialmente a nuestros amigos Peter Perla y Paul Comben, así como a Rafa y Borja de Atlántica juegos.

Siempre a nuestros amigos de los clubes de wargames que nos han ayudado a testar el juego:

- Club Panzer Hamer, que además nos dio muy buenas ideas para el reglamento con las reglas avanzadas.

- Foro El Gran Capitán, que nos apoya constantemente.

- CET, Club de Estrategia y Táctica, que nutre nuestros fondos de testers. - Ars Bellica, que nos apoya constantemente.

- La BSK, el no va más de expertos en wargames. - Punta de Lanza, grandes amigos.

- Velmad, amigos de la vela, pero siempre tras nuestros proyectos.

- Asociación LUDO por su apoyo constante.

- Wargamer Reviewer, que nos hace los vídeos promocionales con esa enorme calidad técnica y humana.

- Wargames Spain, amigos que se emocionan con cada proyecto nuevo.

- Grupo de Juegos NAC, nuestro origen.

- Darkstone, Bellumartist, Juegos y Dados, Análisis Parálisis, Hispania Sails, Metajuego, Océano de Juegos, Iru80, Javy360, y tantos otros reseñadores de juegos, tanto en vídeo como en Blog…. Gracias amigos!

- Miguel Ángel, sin él, no podríamos existir fuera de España, gracias a sus traducciones.

- Y tantos otros amigos que nos apoyan incansablemente así como nuestras familias, y entre otros: Pablo, Emilio, José Luis, Alberto, Juancar, Fernando, Victor, y especialmente Cristian y sus compañeros de Panzer Hemmer de Paracuellos del Jarama.

- Como son tantas y tantas personas y amigos que seguro nos dejamos en el tintero (que nadie se ofenda, sois muchos), sólo una cosa de todo corazón: Gracias por vuestra enorme ayuda y por creer en nuestros proyectos.